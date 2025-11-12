Karabük'te Otomobil ile Beton Pompası Çarpıştı: 5 Yaralı
Karabük'te meydana gelen kazada, otomobil ile beton pompasının çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te beton pompasıyla çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yakınlarında M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı beton pompasıyla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki V.B, İ.A, Y.G. ve O.B. (10) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel