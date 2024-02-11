Karabük'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Karabük'ün Belenköy Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, E.B.D. idaresindeki 06 DNJ 760 plakalı otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.B.D. idaresindeki 06 DNJ 760 plakalı otomobil, Belenköy Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.