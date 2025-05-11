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Karabük'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Karabük'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
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Karabük-Yenice kara yolunda H.S. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

H.S. (61) idaresindeki 78 BV 087 plakalı otomobil Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki yolcu A.S. (49) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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