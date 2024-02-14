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Karabük'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

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Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

M.O. idaresindeki 06 DGM 472 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolunun Cemaller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü M.O. ile yanındaki B.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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