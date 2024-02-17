Karabük'te Otomobil Devrildi: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Ergün O. (44) idaresindeki 78 YE 204 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunun Bolkuş köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Ergün O. ve yolcular Zekiye O. (61) ile Berat O. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.