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Karabük'te Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Karabük'te Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Farklı yönlerden ilerleyen araçların çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alpaslan Caddesi'nde seyreden F.Ö. idaresindeki 78 AAP 764 plakalı otomobil ile Karabük Eğitim ve Araştıma Hastanesi'ne giriş yapmak isteyen C.N.K. idaresindeki 06 KA 4190 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü C.N.K. ile yanındaki D.M.O. hafif yaralandı.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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