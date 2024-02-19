Karabük'te Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Y.B.E. yönetimindeki 67 LN 918 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde Y.Y. idaresindeki 34 AN 2839 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Y.B.E. ile diğer araçtaki yolcu G.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.