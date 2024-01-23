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Karabük'te Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.Ç. idaresindeki 78 ABH 634 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde M.A. yönetimindeki 78 ABN 976 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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