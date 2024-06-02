Karabük'te Otomobil Bagajında Yolculuk Yapan Çocuk Görüntülendi
Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden sürücü, otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte yolculuk yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'te bir çocuğun otomobil bagajında yolculuk yapması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Karabük- Safranbolu kara yolunda seyreden sürücü, 78 ABR 117 plakalı otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte yolculuk yaptı.
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.