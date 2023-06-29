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Karabük'te otobüste çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te otobüste çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Karabük'te seyir halindeki bir otobüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kastamonu'dan İstanbul'a giden otobüsün motor kısmından alevler yükseldi. Otobüsün sürücüsü durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. Yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüsün motor kısmı hasar gördü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'dan İstanbul'a giden Hamit A. idaresindeki 34 LNZ 202 plakalı yolcu otobüsünün il çıkışında motor kısmından alevler yükseldi.

İçinde yolcu olmayan otobüsün sürücüsü, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çevredekilerin ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında otobüsün motor kısmı hasar gördü.

Yangın anı diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Kastamonu İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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