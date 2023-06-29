Karabük'te otobüste çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te seyir halindeki bir otobüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kastamonu'dan İstanbul'a giden otobüsün motor kısmından alevler yükseldi. Otobüsün sürücüsü durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. Yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüsün motor kısmı hasar gördü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.