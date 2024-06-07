Karabük'te Otobüs Şoförü ile Yolcu Arasında Kavga Çıktı
Karabük Belediyesi özel halk otobüsüne durak dışı bir bölgede binmek isteyen bir kişi ile otobüs şoförü arasında çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şoför hakkında disiplin soruşturması başlatılırken, şoförün görevinden istifa ettiği öğrenildi. Ayrıca, başka bir olayda ise ücret ödemeden otobüse binen 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Karabük'te otobüs şoförü ile araca binmek isteyen kişi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük Belediyesi özel halk otobüsüne durak dışı bir bölgede binmek isteyen bir kişi, otobüsü durdurmak istedi. Otobüs durmayınca vatandaş tepki gösterdi.
Bunun üzerine otobüsten inen şoför ile bu kişi arasında kavga çıktı.
O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük Belediyesince şöför hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan şoförün görevinden istifa ettiği öğrenildi.
Bir başka olayda ise 3 kişi Karabük Belediyesi özel halk otobüsüne kart basmadan bindi.
Söz konusu kişiler yolculukların sonunda şoförün uyarılarına rağmen ücret ödemeden otobüsten indi.
O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük Belediyesi şoföre kaba davranan ve ücret ödemeyen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulundu.