Karabük'te Otobüs Şoförü ile Yolcu Arasında Kavga Çıktı

Karabük'te otobüs şoförü ile araca binmek isteyen kişi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük Belediyesi özel halk otobüsüne durak dışı bir bölgede binmek isteyen bir kişi, otobüsü durdurmak istedi. Otobüs durmayınca vatandaş tepki gösterdi.

Bunun üzerine otobüsten inen şoför ile bu kişi arasında kavga çıktı.

O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karabük Belediyesince şöför hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan şoförün görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Bir başka olayda ise 3 kişi Karabük Belediyesi özel halk otobüsüne kart basmadan bindi.

Söz konusu kişiler yolculukların sonunda şoförün uyarılarına rağmen ücret ödemeden otobüsten indi.

O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük Belediyesi şoföre kaba davranan ve ücret ödemeyen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulundu.