Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3)
Demirören Haber Ajansı - Yasin Aldemir - Güncel
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4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Karabük'te, oto yedek parça deposunda, saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
KARABÜK (DHA) - 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Karabük'te, oto yedek parça deposunda, saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, depoda büyük hasar oluştuğu gözlendi.