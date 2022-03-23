Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3) - Haberler

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Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3)

Demirören Haber Ajansı - Yasin Aldemir - Güncel
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Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3)

4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Karabük'te, oto yedek parça deposunda, saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

KARABÜK (DHA) - 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Karabük'te, oto yedek parça deposunda, saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, depoda büyük hasar oluştuğu gözlendi.


Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3)

Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3)

Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3)

Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3)

Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3)

Karabük'te oto yedek parça deposunda yangın (3)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Güncel

Karabük, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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