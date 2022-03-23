KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN

Karabük'te, oto yedek parça deposunda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Dumandan etkilenen 2 çalışan ise hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Oto yedek parçası satan iş yerinde yangın ortaya çıkıyor ve hemen hızlı bir şekilde iş yerinde çalışanlar ilk başta müdahale ediyor ama Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, Kardemir, Orman İşletme gibi birçok işletmeden, kuruluştan itfaiye ekipleri olay yerine intikal ediyor. Özellikle bodrum katında büyük bir hasara sebebiyet vermiş durumda. İtfaiyeci arkadaşlarla görüştük. Şu anda bütün bodrum katında her tarafa ulaşmış durumda arkadaşlar. Söndürme işlemleri devam ediyor. İnşallah üst katlara sirayet etmeden söndürülmesini bekliyoruz. 2 çalışan yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Onların da sağlık durumlarında sıkıntı yok. Geçmiş olsun, diliyorum iş yeri sahiplerine" dedi.

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Haber: KARABÜK,(DHA)