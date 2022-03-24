KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN - Haberler

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KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARABÜK'te oto yedek parça deposunda yangın çıktı.

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te oto yedek parça deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor.

Saat 16.00 sıralarında, Karabük 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Deponun sac kaplaması iş makinesiyle yıkılarak içeriye su tutuldu. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,(DHA)-

KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN

KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN

KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabük, İtfaiye, Yangın, Saat, Güncel, Haberler

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