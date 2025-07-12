Karabük'te Otluk Alanda Yangın: Metruk Evler Kül Oldu

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Karabük'te otluk alanda çıkan yangın, rüzgar etkisiyle büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. İtfaiye ve AFAD ekipleri yangına müdahale ederken, 2 metruk ev tamamen yanarak küle döndü; 2 evde ise hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüde. Alevlerin ortasında kalan metruk 2 ev küle dönerken, 2 evde de hasar oluştur. Yanan evler dron ile görüntülendi.

Yangın, akşam saatlerinde Yenimahalle Gazi Sokak üzerinde meydana geldi. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak evlere sıçradı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Bitişik halde bulunan evleri saran alevleri söndürmek itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Alevlerin sardığı metruk 2 ev ile yanında bulunan 2 ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında metruk evler kullanılamaz hale gelirken diğer 2 evde hasar oluştu. Yanan evler dron ile görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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