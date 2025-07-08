Karabük'te Otluk Alanda Yangın: 2 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Karabük'te Otluk Alanda Yangın: 2 Hektarlık Alan Zarar Gördü
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Karabük'te Kayabaşı Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildiriliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve inceleme başlatıldı.

KARABÜK'te otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesinde bulunan otluk alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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