Karabük'te Ot Yangını 2 Katlı Evi Küle Çevirdi

Karabük'te Ot Yangını 2 Katlı Evi Küle Çevirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen ot yangını, alevlerin 2 katlı müstakil bir eve sıçramasıyla evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, evdeki tavuklar kurtarıldı.

KARABÜK'te çıkan ot yangınında alevler 2 katlı müstakil eve sıçradı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'ta öğle saatlerinde ot yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak Çetin Kızılpınar'a ait 2 katlı müstakil eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan tavuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu

Anneyi katlettiler, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Sabancı'nın paylaştığı karede Hande Erçel'in doğallığı öne çıktı

Sevgilisi paylaştı! Hande Erçel'i makyajsız görenler tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.