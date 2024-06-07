Karabük'te ormanlık alandaki ayı cep telefonuyla görüntülendi
Büyükdüz Orman İşletme Şefliği Gedez mevkisinde çalışan orman muhafaza memuru, ormanlık alanda ayıyı fark etti. Orman muhafaza memurunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, ayının bir süre ağaçlık alanda bekledikten sonra ormanlık alana yönelerek gözden kaybolduğu görüldü.
Karabük'te ormanlık alandaki ayı cep telefonuyla görüntülendi.
Büyükdüz Orman İşletme Şefliği Gedez mevkisinde çalışan orman muhafaza memuru, ormanlık alanda ayıyı fark etti.
Orman muhafaza memurunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, ayının bir süre ağaçlık alanda bekledikten sonra ormanlık alana yönelerek gözden kaybolduğu görüldü.