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Karabük'te Ormanlık Alanda Ölü Bulunan Kişi

Karabük'te Ormanlık Alanda Ölü Bulunan Kişi

Güncel Haberler

Karabük'ün Kapulu Mahallesi'nde polis ekipleri, ormanlık alanda bir motosiklet buldu. Yapılan araştırmada, yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastlandı ve kişinin öldüğü anlaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan kişinin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabük'te bir kişi, polis tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

Kapulu Mahallesi ormanlık alanına başka bir ihbara bakmaya giden polis ekipleri, park halinde bir motosiklet buldu.

Çevrede araştırma yapan ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. Yapılan incelemede, Cihan Cebeci (35) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü anlaşıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Cebeci'nin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük Güncel Haberler

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