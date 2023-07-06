Karabük'te Ormanlık Alanda Ölü Bulunan Kişi

Karabük'ün Kapulu Mahallesi'nde polis ekipleri, ormanlık alanda bir motosiklet buldu. Yapılan araştırmada, yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastlandı ve kişinin öldüğü anlaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan kişinin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.