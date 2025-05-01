Karabük'te Ormanlık Alanda İki Ayı Görüntülendi
Karabük'te bir sürücü, ormanlık alanda yürüyen iki ayıyı cep telefonuyla görüntüledi. Ayıların ağaçların arasına yönelerek gözden kaybolduğu anlar kaydedildi.
Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı, cep telefonuyla görüntülendi.
Başköy köyü Baklabostan mevkisinde aracıyla seyreden sürücü, ormanlık alanda dolaşan iki ayıyı fark etti.
Sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, bir süre yolda koşarak ilerleyen ayıların, daha sonra ağaçların arasına yönelerek gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel