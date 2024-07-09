Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangına 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale ediliyor.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi.
Öte yandan arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği, dozerin, arazözler için yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.