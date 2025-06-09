Karabük'te Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Karabük'te Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşağıkızılcaören köyünde çıkan örtü yangını, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü.

Aşağıkızılcaören köyünde ağaçlık alanda örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Bodrum'da sahne alan Bülent Ersoy mal varlığını açıkladı

Bodrum'da sahne alan Bülent Ersoy mal varlığını açıkladı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarın' talimatı

ABD'de kaos tırmanıyor! Trump'tan "şehri kurtarın" talimatı
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.