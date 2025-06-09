Karabük'te Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Aşağıkızılcaören köyünde çıkan örtü yangını, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.
Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü.
Aşağıkızılcaören köyünde ağaçlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel