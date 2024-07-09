Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi.

Öte yandan sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekilen arazide dozer, arazözler için yol açtı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.