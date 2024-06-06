Karabük'te Ormanlık Alanda Bulunan Yavru Karaca Koruma Altına Alındı
Karabük'te merkeze bağlı Keltepe bölgesinde bulunan yavru karaca, orman işçisi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan karacanın, kontrollerin ardından doğaya salınacağı açıklandı.
Karabük'te ormanlık alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı.
Merkeze bağlı Keltepe bölgesinde yavru karaca bulan orman işçisi, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen karacanın, gerekli kontrollerin ardından doğaya salınacağı belirtildi.