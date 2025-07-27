Karabük'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

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Karabük'te 5 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye vatandaşlar da katıldı. Yangınları güvenli bir noktadan izleyen halk, iş makineleriyle açılan kanallar sayesinde yangının yayılmasının önlenmesini sağladı.

YANGINI İZLEDİLER

Karabük'te orman yangınlarıyla mücadele 5 gündür sürerken, bazı vatandaşlar boşaltılan köylerin civarındaki yangınları güvenli bir noktada araçlarını park ederek izledi. Birçok noktada ekipler ve gelenler için ikram araçları da konuşlandırıldı.

İŞ MAKİNELERIYLE YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN KANALLAR AÇILDI

Ekipler, bazı noktalarda alevlerin sıçramasını durdurabilmek için iş makineleriyle kazı yaparak kanallar açtı. Bazı ağaçlar bu çalışmalar kapsamında kesilirken, yangının şiddetlenmesiyle civara yayılmasının önlenmesi amaçlandı.

'KÜÇÜK ATEŞ SAVAŞÇISI' DİKKAT ÇEKTİ

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazözün arkasında 'Küçük Ateş Savaşçısı' yazısı dikkat çekerken, arazöz şoförünün mesai arkadaşları, mesleğe aşırı bağlılık yorumu yaptı. Yangınlara karadan müdahaleler sürerken birçok ekip de yol kenarına ve ormanlara konuşlandırıldı. Ekipler, zaman zaman yaya olarak devriye atarak alev kontrolü ve anında müdahale görevini yürütüyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN-Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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