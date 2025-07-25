Karabük'te Orman Yangınları Üçüncü Gününde Sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalara, 2 yangın söndürme uçağı, 16 helikopter, 356 araç ve 1500 personel destek veriyor.

Öte yandan Ovacık ilçesine bağlı Boyalı, Dudaş, Güneysaz, Şamlar, Beydini, Erkeç, Belen ve Kışla köylerinden 216 hanede 514 kişi, Merkez ilçeye bağlı Davutlar, Kamış, Üçbaş, Ortaca, Mehterler ve Tandır köylerinden 451 hanede 710 kişi ile Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde 36 hanede 82 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.