Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

KARABÜK'te 3 farklı noktada devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Karabük-Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında önceki gün saat 16.30 sıralarında, Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde dün saat 14.30, Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın bölgelerine söndürme helikopterleri, çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yangın nedeniyle merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan köylerden bazılarında alevlerin sıçraması sonucu zarar oluştu. Yangın bölgelerinde gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Takviye ekiplerin de yönlendirildiği yangın bölgesinde söndürme çalışmaları devam ediyor.