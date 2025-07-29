Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Kahyalar köyü mevkisinde çıkan orman yangını, 12 saatte kontrol altına alındı. Safranbolu ve Ovacık'taki yangınlara ise müdahale sürüyor.

KARABÜK merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisinde çıkan orman yangını, 12 saatte kontrol altına alınırken; Safranbolu ve Ovacık'taki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisinde ormanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, Ödemiş, Kale ve Kahyalar köylerinin bazı mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, bu sabah saatlerinde 4 helikopter, 174 araç ve 500 personelin 12 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

HIZI VE ENERJİSİ AZALDI

Diğer yandan Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 23 Temmuz'da çıkan orman yangınlarına, müdahale sürüyor. Yangının yayılma hızının ve enerjisinin azaldığı belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emrah'ın gizli serveti gün yüzüne çıktı! Sanatçı değil sanki milyoner

Emrah'ın gizli serveti gün yüzüne çıktı! Sanatçı değil sanki milyoner
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı

Gerçek ölüm nedeni 52 yıl sonra ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.