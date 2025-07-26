Karabük'te Orman Yangınları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te çıkan orman yangınları, Cumayanı köyüne sıçrayarak tahliyelere neden oldu. Yangının büyümesiyle Karabük-Ankara yolu da ulaşıma kapatıldı.

Karabük'te başlayan orman yangınları devam ederken, alevler Cumayanı köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle Cumayanı köyünde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının büyümesiyle birlikte Karabük- Ankara yolu ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.

HABER: Murat ÖZELCİ/Karabük,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Örgüt elebaşı yakalandı, milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım Hamdi Akın'a fena patladı: Otur sen lan

Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Otur sen lan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.