Karabük'te Orman Yangınları Devam Ediyor
Karabük'te çıkan orman yangınları, Cumayanı köyüne sıçrayarak tahliyelere neden oldu. Yangının büyümesiyle Karabük-Ankara yolu da ulaşıma kapatıldı.
Karabük'te başlayan orman yangınları devam ederken, alevler Cumayanı köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle Cumayanı köyünde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının büyümesiyle birlikte Karabük- Ankara yolu ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.
HABER: Murat ÖZELCİ/Karabük,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel