Karabük'te Orman Yangınları 5. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Karabük'ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde 23 Temmuz'da çıkan orman yangınları, 5. gününde devam ederken, bölgeye sevk edilen çok sayıda araç ve personelle müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle tahliye edilen köy sayısı 18'e yükseldi.

KARABÜK'ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde, 23 Temmuz'da çıkan orman yangınları 5'inci gününde devam ederken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre ilçe ve illerden yangınla mücadele için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile polis TOMA'ları bölgeye sevk edildi. Yangına, 23 helikopter, 2 uçak, 363 araç ve 1386 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının etkili olduğu bölgelerin yakınlarında bulunduğu için tahliye edilen köy sayısı ise 14'ten 18'e yükseldi. Kent genelinde orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele ediliyor.

Haber: Ali Sencer ARSLAN-Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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