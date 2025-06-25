Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Cumayanı köyünde çıkan orman yangınına, itfaiye ve havadan helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangın, 1 hektarlık alanda kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karabük'te çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Cumayanı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, "Yangın çıktığı andan itibaren 15 araç ve 56 personelle müdahale edildi. Alevler kısmen kontrol altına alındı." dedi.

Gelişmeleri başından itibaren anbean takip ettiklerini ve alevlere hızlıca müdahale edildiğini aktaran Yavuz, helikopterin yangın mahallinde ikinci sortiyi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Karabük halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, yaklaşık 1 hektarlık alanda soğutma ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespitinin çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı

Ateşkesin ertesi günü İran Meclisi'nden dikkat çeken karar
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.