Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için çalışma yürütülüyor.

Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor. Havadan müdahaleye havanın kararmasıyla ara verildi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'üne çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.