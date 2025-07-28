Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Karabük'te Kahyalar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevlerin rüzgarla yayıldığı bölgede itfaiye ve yangın söndürme ekipleri çalışmalara devam etmekte.
Karabük'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.