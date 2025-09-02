Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Karabük'ün Aladağ mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını için itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Merkeze bağlı Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
