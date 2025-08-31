Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
