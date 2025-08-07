Karabük'te Orman Yangını Yeniden Başladı

Karabük'teki ormanlık alanda çıkan yangın, önceki gün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı. İtfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazözlerle yangına müdahale ediliyor. Bölgedeki Yeşilköy tahliye edildi.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve önceki gün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevleri söndürmek için çalışması devam ediyor.

Yangına, 1 uçak, 5 helikopter, 121 araç ve 511 personelle müdahale ediliyor.

Öte yandan merkeze bağlı Yeşilköy tedbir amacıyla tahliye edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

