Karabük'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Başlatıldı

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi.

Bu arada Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopterin de müdahale için bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.