Karabük'te Orman Yangını Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor
Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını hızla yayılırken, Çavuşlar köyündeki evler tahliye edilmeye başlandı. Ekipler, vatandaşları güvenli alanlara taşırken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, Çavuşlar köyünün Köbrübaşı Mahallesi'ndeki evler tahliye edilmeye başlandı. Ekipler, bölgede yaşayan vatandaşları güvenli alanlara götürürken, bir yandan yangın söndürme çalışması sürüyor.
Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel