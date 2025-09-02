Karabük'te Orman Yangını Nedeniyle 3 Mahalle Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Kahyalar köyü mevkisinde başlayan orman yangınına müdahale sürerken, yangının seyrine göre 3 mahalle tahliye edildi. Valilikten yapılan açıklamada, yangına 5 helikopter ve 379 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

KARABÜK'TE 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Karabük'ün Kahyalar köyü mevkisinde saat 15.26'da başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Karabük Valiliği orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz merkez Kahyalar Köyü'nde 2 Eylül 2025 saat 15.26'da bir orman yangını başlamıştır. Yangına; 5 helikopter, 101 araç ve 379 personel ile müdahale edilmektedir. Yangının seyrine bağlı olarak yerleşim yerlerine yakın Kahyalar Köyü Kabaoğlu Mahallesi, Saitler Köyü Güney ve Horozlar Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edilmiş olup, vatandaşlarımızın can güvenliği amacıyla gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.

Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık

Saldırıyı gerçekleştiremeyince etek giydirdiler: Abiye yanlış yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Taraftarın yollarını beklediği dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.