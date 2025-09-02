Karabük'te Orman Yangını Nedeniyle 3 Mahalle Tahliye Edildi

KARABÜK'TE 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Karabük'ün Kahyalar köyü mevkisinde saat 15.26'da başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Karabük Valiliği orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz merkez Kahyalar Köyü'nde 2 Eylül 2025 saat 15.26'da bir orman yangını başlamıştır. Yangına; 5 helikopter, 101 araç ve 379 personel ile müdahale edilmektedir. Yangının seyrine bağlı olarak yerleşim yerlerine yakın Kahyalar Köyü Kabaoğlu Mahallesi, Saitler Köyü Güney ve Horozlar Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edilmiş olup, vatandaşlarımızın can güvenliği amacıyla gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.

Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,