Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Karabük'te Fatih Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter ve 164 personel ile müdahale edildi. İki yangın söndürme personeli dumandan etkilenirken, biri yaralandı.

Karabük'te Fatih Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Şeref Sokak Mavi Şehir TOKİ Konutları karşısındaki ormanda bugün saat 15.49 sıralarında çıkan orman yangınına; 1 helikopter, 58 araç ve toplam 164 personelle anında müdahale edilmiştir. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları aralıksız şekilde devam etmektedir" denildi.

Yangına müdahale eden yangın söndürme personeli Mert Kılıç dumandan etkilendi. Yangın söndürme personeli Hüseyin Can Güneş ise yangına müdahale sırasında yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen 2 itfaiye erinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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