Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Yüksek ve eğimli bölgede de etkili olan alevlere 3 helikopter, 58 araç, 164 personelle müdahale edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı, bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Yangından 3 hektar alanın etkilendiği öğrenildi.

Öte yandan, yangında dumandan etkilenen bir orman işçisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Ormanlara girişler noktasında kesinlikle önlemler alacağız"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gazetecilere, yangının şu anda herhangi bir tehlike arz etmediğini söyledi.

Bölgede hazır bulunan helikopterin yangına direkt müdahale ettiğini ifade eden Çetinkaya, "Yangında çok şükür korkulan olmadı, herhangi bir genişleme olmadı. Herhangi bir büyümeye karşı da iş makinelerimiz olsun, diğer itfaiye birimlerimiz olsun, il, ilçe itfaiyelerimiz, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, tüm birimlerimiz sahada, burada. Hamdolsun şu an için açıkçası korkulacak bir şey yok. Hamdolsun kontrol altına alındı gibi." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, yangınların genelde ulaşılabilir alanlarda çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu da demektir ki buralara çöp, cam gibi birçok atıklar atılıyor. Bunları istemiyoruz arkadaşlar. Ormanlar bu şekilde kullanılmamalı. İnşallah önümüzdeki günlerde de gerekli birimlerle bunların kritiğini yapıp, ormanlara girişler noktasında kesinlikle önlemler alacağız. Şu anda da mevcut önlemler alıyoruz ve tüm halkımızı tekrar uyarıyorum; ormanda cam şişeyle, herhangi bir şekilde ateş yakan, herhangi bir iş yapan kim varsa direkt Orman Genel Müdürlüğü hatlarına, asayiş birimlerine şikayette bulunun. Çünkü bu mevsim, ormanda ateş yakılacak, ormanda cam şişeyle herhangi bir işlem yapılacak bir dönem değil. Dikkatli olalım, ormanları hep beraber koruyalım."

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, kendilerinin bu bölgeden geçerken dumanları fark edip arazözle alana intikal ettiklerini söyledi.

Yangına çok hızlı müdahale edildiğini ifade eden Salt, "Şu anda yangın gördüğünüz gibi kontrol altına alınmış vaziyette. Sayın Bakanımızla da bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisinin de Karabük halkına geçmiş olsun dileklerini sizlerin aracılığıyla iletiyorum." diye konuştu.