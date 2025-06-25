Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Karabük'teki Cumayanı köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının etkilediği alan yaklaşık 1 hektar olarak belirlendi.

Karabük'te çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, alevlere 15 araç, 56 personel ve 1 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Yavuz, "Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 hektara yakın alan zarar gördü. Herkese çok geçmiş olsun." dedi.

Yavuz, hava sıcaklıklarının arttığını belirterek, "Ormanların korunmasıyla ilgili konularda vatandaşlarımızı dikkatli ve özenli olmaya davet ediyoruz. 2 Haziran-31 Ekim arasında ormanlara görevli ve izinli olanlar dışında girişler yasak. Kurala uyulmadığı zaman gerekli tedbirlerin ve idari yaptırım kararları uygulanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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