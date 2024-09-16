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Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Karabük'te Yeşilköy köyü ile Yeşil Mücavir Mahallesi arasında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

KARABÜK'te ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.40 sıralarında Yeşilköy köyü ile Yeşil Mücavir Mahallesi arasında kalan ormanda meydana geldi. Ormandan dumanların yükselmesinin ardından bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. 6 arasöz,2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı ve 55 personel ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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