Karabük'te Orman Yangını: Hızla Yayılıyor

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Karabük'te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın söndürme helikopterleri ve çok sayıda itfaiye ekibi havadan ve karadan müdahale ediyor.

KARABÜK'te çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere yangın söndürme helikopteri havadan ve çok sayıda itfaiye ekibiyle de karadan müdahale başlatıldı.

Karabük-Eskipazar kara yolunun Cildikısık mevkisinde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Engebeli ve dik bölgedeki arazide yangına müdahale başladı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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