Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Karabük'te Burunsuz köyü yakınlarında çıkan orman yangını 55 hektarlık alana zarar verdi. Ekipler, yangınla mücadele için hem havadan hem de karadan çalışmalara devam ediyor.
Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; yanan alan havadan görüntülendi
Karabük-Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında orman yangını 55 hektarlık alana zarar verdi. Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Bölgede ekiplerin havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel