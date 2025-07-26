Karabük'te Orman Yangını, Cumayanı Köyü Tahliye Edildi

Karabük'te Orman Yangını, Cumayanı Köyü Tahliye Edildi
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Karabük'te çıkan orman yangınları nedeniyle Cumayanı köyündeki sakinler tahliye edildi ve Karabük-Ankara yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ANKARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Karabük'te başlayan orman yangınları devam ederken, alevler Cumayanı köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle Cumayanı köyünde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının büyümesiyle birlikte Karabük- Ankara yolu ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.

Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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