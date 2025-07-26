Karabük'te Orman Yangını, Cumayanı Köyü Tahliye Edildi
Karabük'te çıkan orman yangınları nedeniyle Cumayanı köyündeki sakinler tahliye edildi ve Karabük-Ankara yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
ANKARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Karabük'te başlayan orman yangınları devam ederken, alevler Cumayanı köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle Cumayanı köyünde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının büyümesiyle birlikte Karabük- Ankara yolu ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.
Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel