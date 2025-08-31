Karabük'te Orman Yangını Çıktı

Karabük'te Orman Yangını Çıktı
Safranbolu ilçesinde başlayan orman yangınına itfaiye ve havadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasında bulunan ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 14.27 sıralarında Safranbolu Harmancık köyü ile Eflani Saraycık köyü arasında ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerimiz hızla harekete geçmiştir. Yangına; 1 helikopter, 19 araç, 41 personel ile müdahale edilmektedir. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir" denildi.

