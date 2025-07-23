Karabük'te Orman Yangını Çıktı
Karabük'te, Safranbolu ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel