Karabük'te Orman Yangını Çıkmış Durumda
Karabük'teki Kayı köyü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Ekiplerin müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkeze bağlı Kayı köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel