Karabük'te orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü

ESKİPAZAR, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Ozan köyü ormanlık alanında orman bakım, üretim ve istihsal işlerinde çalışanların kaldığı sayvanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.